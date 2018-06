Les motards et automobilistes appelés à manifester ce dimanche

La Fédération des Motards en Colère s’insurge "encore et toujours contre ces dispositions qui n’ont pour objectif que la répression et le remplissage des caisses de l’Etat", précisent-ils. Ils regrettent l'absence de "contrepartie visible" sur les routes notamment au niveau des infrastructures routières "rafistolées chaque année à bas prix, des doubles glissières de sécurité absentes, l’absence de réelles campagnes de prévention routières pédagogiques"…



Les principales sources de contestations :

La limitation à 80km/h bientôt effective sur les routes

La mise en place des radars mobiles privatisés qui se généralisera rapidement

L’instauration d’un contrôle technique "plus sévère et le spectre de la mise en place pour les 2RM toujours en suspens…"

Du carburant et des péages autoroutiers "toujours plus chers"

"L'objectif unique de la sécurité routière doit être d’éviter les accidents"



Pour la FFMC25, le premier objectif de la sécurité routière "doit être d’éviter les accidents" : "En ce sens, nous ne pouvons que partager le souci annoncé de nos gouvernants de "sauver des vies". Mais pour parvenir à ce but, il faut faire en sorte d’éviter les accidents et non d’éventuellement en réduire les conséquences ! "



La FFMC considère que toute mesure qui ne vise pas à la prévention n’est pas une mesure de sécurité routière. Depuis presque 40 ans, la FFMC propose, met en place et démontre l’efficacité de mesures qui seules peuvent corriger les comportements inadaptés et les défauts d’infrastructure vecteurs d’accidents ou d’aggravation de leurs conséquences.

