manifestation des retraités

Entre "400 et 500 personnes" manifestent selon les syndicats au centre-ville de Besançon ce 28 septembre 2017 contre l'augmentation de la Contribution sociale généralisée (CSG). Six syndicats, trois fédérations de retraités et la France Insoumise font partie du cortège. Les manifestants passent devant la préfecture pour revenir place Pasteur.