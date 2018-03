Les poissons roses, une nouvelle boutique bisontine en ligne de vente de bijoux

Sortie d'un BTS désign produits puis une licence en designer lunetier, Marine Lazard réalise ses bijoux elle-même, de l'imagination des modèles à la fabrication. Elle nous en parle :

mC : Comment crée-t-on des bijoux ?

Marine Lazard : "Les visuels de mes bijoux sont créés à partir de logiciel de traitement d'image, Photoshop et illustrator, ils sont parfois un peu décalés, mais je m'amuse, je me fais plaisir. Ensuite, j'imprime ces visuels et les insère dans mes supports, enfin, je coule une résine spéciale dessus. Tout est personnalisable, taille des supports, visuels, avec ou sans paillettes..."

mC : Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans la création de bijoux ?

Marine Lazard : "J'ai toujours été très girly, j'adore les bijoux, mais j'aime encore plus fabriquer des choses, alors j'ai décidé de combiner mes deux passions : les bijoux et l'activité manuelle. Cela est extrêmement gratifiant de découvrir que le résultat est assez sympa et que les retours des "clients" sont positifs, cela m'a incité à poursuivre l'aventure ! J'ai créé le nom de mon entreprise pour le jeu de mots tout simplement : les pois sont roses ou Les poissons roses. Je voulais quelque chose de frais et dont on se rappelle facilement".

mC : Dans quel univers, style, entre vos bijoux ?

Marine Lazard : "Je crée des bijoux fantaisie, originaux et décalés. Il existe différentes gammes, il y en a pour tous les goûts, du plus original, à l'instar de mes animaux avec des nœuds papillon par exemple, à des modèles plus sages comme des motifs floraux".

mC : Quel type de bijoux proposez-vous ?



Marine Lazard : "Je propose des boucles d'oreilles principalement, des bagues, des bracelets et prochainement des colliers. Je fabrique aussi de petites cartes de vœux personnalisables et entièrement réalisées à la main. Mes clientes ont entre 18 et 60 ans et les prix vont de 3 à 15 €. Depuis peu, je propose aussi de travailler sur des projets d'EVJF, j'ai récemment proposé des visuels pour des bracelets personnalisés. J'aime échanger avec mes clientes sur leurs souhaits, j'essaie de proposer des choses qui collent au maximum à leurs envies. Enfin, je propose également des réunions de vente à domicile, toujours un très bon moment entre filles".



mC: Vous créez aussi des cotons à démaquiller lavables, pouvez-vous nous en parler ?

Marine Lazard : "J'ai un petit coté écolo qui me suis depuis des années ! Un jour, je me suis dit que ce n’était plus possible d'utiliser et de jeter aussitôt tous ces cotons (minimum 2 par jours) alors l'idée des cotons lavables est arrivée. Il suffit de mettre son démaquillant classique dessus, se démaquiller puis de jeter le coton à la machine cette fois, et hop on l'utilise à l'infini ! Ils sont doux et colorés, bien plus fun qu'un coton blanc classique!! En revanche, ce n'est pas moi qui fabrique ces cotons, mais ma maman".



Info +