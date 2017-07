Opération Tranquillité vacances : cinq questions à deux commandants de police de Besançon…

maCommune.info : Combien d'habitants/commerçants se sont inscrits cette année à l'OTV ?

Commandant Amaury Ferrier : "On compte pour l'instant 191 personnes inscrites pour bénéficier de l'Opération Tranquillité Vacances : il y a des personnes qui partent en vacances, mais aussi des personnes qui doivent s'absenter plusieurs pour leur travail, ce n'est pas un dispositif qui n'existe que pour les vacances, mais pour toute l'année.

En 2016, sur toute l'année, on comptait 463 inscrits."

mC : Ce dispositif, permet-il de diminuer les chiffres du cambriolage de manière générale à Besançon ?

Commandant Amaury Ferrier : "A Besançon, tous dispositifs confondus, on note une baisse des cambriolages."

mC : Quels sont les moyens à disposition de la police pour mener à bien l'Opération Tranquillité Vacances ?

Commandant Amaury Ferrier : "Il n'y a pas une équipe dédiée à ce dispositif. Les unités, les agents sont tous mobilisés sur cette thématique. Si une "équipe doit intervenir quelque part, elle peut ensuite jeter un œil aux domiciles des personnes inscrites. Cela se traduit par une vérification de l'état des fenêtres, des portes et du jardin. Il n'y a pas d'heure fixe pour surveiller les habitations, c'est très aléatoire de jour comme de nuit."

mC : Y a-t-il déjà eu des cambriolages chez des personnes inscrites depuis la mise en place de ce dispositif à Besançon ?

Commandant Amaury Ferrier : "Oui, en 2015, un cambriolage s'est produit parmi les inscrits."

mC : Est-ce une solution 100% efficace aujourd'hui ?

Commandant Rachid Benazrine : "Il n'y a pas 100% d'efficacité. Dans cette opération, tout découle des moyens mis en œuvre par nos services et de la complémentarité entre police nationale et police municipale, mais aussi par les bons réflexes générés par la vigilance des voisins qui sont également un recours et un emploi non négligeable dans la lutte contre le phénomène des cambriolages."