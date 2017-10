À l'occasion du congrès annuel des domaines skiables de France qui se tient ce jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017, la Station de Métabief participera à la table ronde "intégration sociétale et environnementale des stations de ski". Elle présentera alors la démarche pour laquelle elle a été pilote au sein de "domaines skiables de France".

Métabief a testé le nouvel indicateur BIOM de performance « développement durable » : BIOM. Alors que l’indicateur moyen des stations de ski est de 60% (60% des dépenses générées par les stations contribuent directement au développement durable local) , la station du Haut-Doubs affiche 71%.

Métabief explique ce bon chiffre par le rôle d’insertion professionnelle, les relations commerciales en développement entre la Station et le tissu commercial local (déploiement de bornes de vente dans les magasins et les hébergements) mais aussi grâce à des partenariats avec le milieu éducatif (lycée Toussaint Louverture, Collège Aubrac) et le milieu associatif (VTT Club, Ski Club) pour créer des filières « métiers » sur les métiers techniques et sportifs de la montagne.

Autre levier lié à la performance énergétique : l’acquisition de systèmes radar/GPS pour le damage lors de la restructuration de son atelier afin de réduire les consommations.

Par ailleurs Métabief a contribué à l’amélioration des connaissances environnementales sur le Massif du Mont d’Or et a partagé ces données avec le PNR du Haut-Jura. La station é également mené des actions de préservation de la biodiversité en canalisant des marcheurs sur les crêtes du Mont d’Or ou en participant à la restauration écologique du Grand Étang.

Indicateur BIOM de performance « développement durable »

Pour se situer :

Grande Distribution = 20 à 30 %

Agroalimentaire = 30 à 40 %

Moyenne BIOM des 800 structures membres = 41%

Construction BTP = 40 à 50 %

Moyenne Stations de ski = 60 %

Groupements d’employeurs = 90 %

Info +

"Biom est une agence de notation indépendante qui sait valoriser en euros le service social et environnemental rendu par les entreprises. Plus de 800 structures ont été évaluées.

BIOM place l’éthique et le bien-être pour tous, la protection de l’environnement et la bonne gestion des ressources naturelles au cœur du dispositif permettant de fait un développement sain et durable, fréquemment piloté par une intelligence collective, avide de synergies et de collaborations fertiles"