Météo : les départements de Bourgogne-Franche-Comté placés en vigilance orange aux orages

Les départements concernés par la vigilance dans le centre et le nord est de la France ce mercredi 29 mai 2018

Ardennes (08),

Aube (10),

Marne (51),

Haute-Marne (52),

Meurthe-et-Moselle (54),

Meuse (55),

Moselle (57),

Vosges (88),

Bas-Rhin (67),

Haut-Rhin (68),

Côte-d'Or (21),

Nièvre (58),

Saône-et-Loire (71),

Yonne (89),

Doubs (25),

Jura (39),

Haute-Saône (70)

Territoire-de-Belfort (90)

Après une matinée calme, les orages vont se déclencher dès le milieu d'après-midi se décalant globalement du sud vers le nord dans l'après-midi, la soirée puis la nuit de mercredi à jeudi.

Des orages potentiellement forts sont attendus dès le milieu d'après-midi sur le sud de Bourgogne-Franche-Comté, s'étendant rapidement vers le nord sur l'ensemble de cette grande région.

Ces orages marqués s'étendent ensuite sur le sud de la région Grand-Est en soirée, ils gagnent les frontières nord en première partie de nuit. En début de nuit les orages devraient s'estomper sur la Bourgogne-Franche-Comté puis disparaître.

En revanche sur le Grand-Est des orages marqués se maintiennent pendant la nuit de mercredi à jeudi. Les orages les plus forts se décalent progressivement vers les frontières nord au fil des heures pour s'évacuer vers l'Allemagne et le Bénélux en tout début de matinée de jeudi.

Sous les orages les plus forts cet après midi de mercredi et la nuit prochaine, les intensités de pluies pourront être fortes, de l'ordre de 20 à 40mm en moins d'une heure, voire plus. De la grêle est également possible. Des rafales de vent sont attendues entre 60 et 80km/h, mais ponctuellement 90 km/h ou plus.