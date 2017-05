Meurtre de Mamadou : l'homme à l'origine de l'altercation se rend

Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2017, Mamadou-Lamine Diedhiou, 35 ans, avait refusé l'accès de la discothèque du centre-ville de Besançon à ce client. Ce dernier avait alors appelé son frère à la rescousse, avant de donner un premier coup de poing à l'agent de sécurité.



Il s'est finalement rendu de lui-même au commissariat de Besançon ce mardi 2 mai 2017, en compagnie de son avocat. Il a été placé en garde à vue.



D'autres individus avaient pris part à l'altercation – de vagues connaissances, selon le client à l'origine de la bagarre - et l'un d'eux, âgé de 24 ans, avait mortellement frappé Mamadou de deux coups de couteau au cœur et à la cuisse. Celui-ci avait été le premier à se rendre à la police.



Il a été mis en examen et écroué, mercredi 26 avril 2017, pour "homicide volontaire".



Samedi 29 avril 2017, environ 500 personnes ont défilé dans les rues de Besançon lors d'une marche blanche en hommage à Mamadou.



Rappel des faits ci-dessous