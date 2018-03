Sectorisation des collèges : des parents d'élèves de Châtillon-le-Duc refusent que leurs enfants aillent au lycée J.Haag

"Cette modification appliquée au dernier moment pose pour les élèves de troisième de nombreuses difficultés", précisent les parents d'élèves.

La question du transport

"La première (difficulté) et non des moindres concerne le transport des élèves des communes relevant du ressort du collège de Chatillon le Duc vers le lycée Jules Haag", est-il indiqué dans le courrier destiné au recteur. Les parents d'élèves expliquent qu'"Alors même que la question du transport ne relève pas de la compétence de l’Etat, il est tout de même essentiel de préciser que les élèves dépendant désormais du lycée Jules Haag n’auront pas de ligne directe de bus et devront compter une heure de trajet supplémentaire par jour."

Des élèves en classe bilingue, "privés" de classe européenne

Les signataires de la lettre évoquent une seconde difficulté qui concerne les élèves en classe bilingue du lycée de Chatillon-le-Duc. "Ces élèves qui pendant quatre années ont travaillé deux langues (Allemand et Anglais) vivantes et ont pour la plupart construit leur année de troisième pour être admis en classe européenne au lycée en sont purement et simplement privés !" Ils expliquent que "le lycée Jules Haag n’a pas de classe bilingue mention allemand et en tout état de cause, les élèves de seconde ne sont pas intégrés en classe bilingue, lesquelles ne commencent qu’à partir de la première."

L'apprentissage des langues anciennes

Enfin, les élèves du collège de Châtillon-le-Duc ne pourront poursuivre l’apprentissage des langues anciennes, latin et grec au lycée Jules Haag, "alors même que M. le Président de la République a souhaité maintenir ces enseignements."

Ces parents d'élèves demandent au recteur de prendre quatre mesures :

le report de cette sectorisation à l’année 2019-2020 permettant aux élèves et parents de se préparer à cette modification ;

l’admission de dérogation pour suivre au lycée Ledoux notamment des classes européennes dès la seconde ;

la mise en place de classes européennes dès la seconde ; d’enseignement de latin et grec et d’une section

littéraire au lycée Jules Haag dès la modification de la sectorisation ;

l’aménagement de lignes de bus directes pour le lycée Jules Haag.

