"Moscou-Paris" la préfecture du Doubs enclenche le plan grand froid

Le nombre de places sera si besoin ajusté en fonction de la demande, des signalements des veilles mobiles et du numéro "115".

Un dispositif de veille sociale existe tout au long de l'année pour les personnes sans domicile. Il est mis en œuvre par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO). Ce service gère la plate-forme téléphonique du numéro de téléphone "le 115" que chacun peut appeler 24h/24 toute l'année pour faire part d'une situation de détresse.

Des "maraudes" renforcées pendant l'hiver

Des veilles mobiles dites "maraudes" sont renforcées en hiver sur Besançon, Pontarlier et mises en place sur Montbéliard.

Pour assurer une réponse la plus adéquate possible, quatre accueils de jour sont ouverts : deux sur Besançon, un à Montbéliard et un à Pontarlier ainsi que des sites de restauration sociale.

20 places supplémentaires mobilisées

Pour répondre aux demandes, le département du Doubs dispose de manière pérenne de places d'hébergement d’urgence.

Pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars), un renforcement des dispositifs est assuré. Ainsi, 20 places supplémentaires sont mobilisées.

"La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), les services de secours, les collectivités locales et les associations sont fortement mobilisés au service des publics fragiles durant cette période", précise le préfet du Doubs.

Pour rappel :