La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a rendu publique le 5 octobre 2017 la décision d’installer le siège du Crous Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. Le conseil départemental de Côte d’Or et la Ville de Dijon ont adopté des vœux invitant le gouvernement à remettre en cause cette décision. Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté avoue "ne pas être surpris par le dernier coup de force de François Rebsamen" dans un communiqué du 22 décembre.