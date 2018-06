Orages : le Doubs à nouveau placé en vigilance orange

Cette vigilance orange concerne : Aube (10), Haute-Marne (52), Vosges (88), Haut-Rhin (68), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Haute-Saône (70) et Territoire-de-Belfort (90).

Ce matin la situation météorologique est encore calme, il n'y a pour l'instant aucun orage observé sur les départements concernés par cette vigilance orange.

Cet après-midi les premiers orages sont attendus, dans un premier temps à proximité du relief, plus isolément en plaine.

C'est essentiellement à partir de la fin d'après-midi et la soirée que les orages se multiplieront et deviendront plus marqués. Ceux-ci seront caractérisés par une forte activité électro-acoustique, de la grêle et surtout de très fortes averses. Celles-ci pourront atteindre 20 à 40mm en une heure ou moins, et localement 50 à 80mm sous des cellules peu mobiles, ce qui entraînera du ruissellement.

Par contre, les rafales de vent associées ne devraient guère dépasser 60 à 70 km/h. L'activité orageuse se poursuivra durant la nuit de lundi à mardi, essentiellement en première partie de nuit, avant de perdre progressivement en intensité en seconde partie de nuit.