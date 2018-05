Ouverture du Chill out Bar à Besançon : 'On est à la cool…'

Maryline, 32 ans, et Jean-François, 36 ans, deux amoureux de musique reggae ont décidé d'ouvrir leur propre bar. Quand la jeune femme travaillait à la chambre des métiers et d'industrie du Doubs, son compagnon, lui, était dans l'horlogerie. "Ça fait environ 5 ans qu'à chaque fois que nous sommes en vacances, on parle de ce projet d'ouvrir un bar au centre-ville de Besançon", nous confie Maryline. Et ils se sont lancés !

Au programme du Chill out : des tapas le soir (charcuterie espagnole, olives, fromage, légumes rôtis, croquettes…), brasserie le midi avec un plat et un dessert du jour "avec des produits frais", des concerts acoustiques, des rhums arrangés "que nous faisons nous-mêmes et que l'on achète" et autres boissons avec et sans alcool.

"On est à la cool"

"On a voulu créer un lieu de convivialité, de détente, on est à la cool", explique Maryline, "excepté le midi pour permettre aux clients de déjeuner en temps et en heure", précise-t-elle.

L'idée de ce nouveau bar est également de propose des concerts acoustiques en soirée. Le premier est prévu samedi 2 juin avec l'artiste Colas qui jouera du hang (handpan) en même temps que du didgeridoo. "Samedi après-midi, un hang sera à disposition pour permettre notamment aux enfants de découvrir cet instrument", précise Maryline.

Une déco 100% locale !

Pour les deux gérants du Chill out, il était important d'intégrer des créations et des produits francs-comtois. En exemple, le petit salon situé à l'entrée du bar a été créé par Desoche (entreprise de sablage et de peinture en Haute-Saône), les photos exposées sont signées Antoine Saba, des rhums arrangés sont fabriqués par l'entreprise bisontine Delis', etc.

Le petit détail sympathique de la part de Maryline et Jean-François, ce sont les vinyles au plafond : "chaque personne qui nous a aidé pour le financement participatif - lancé en février dernier - trouvera un vinyle avec son prénom écrit dessus", explique la gérante. Voilà une délicate attention...

Infos +

Pour le plat du jour, compter 11,50€ et 13,50€ avec le dessert.

Le rhum arrangé (4 cl) : 5€

Une trentaine de bières en bouteille à la carte et cinq en pression.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.









