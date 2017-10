Papier peint, le grand retour ? On en parle avec Karine Buxerolles, décoratrice d'intérieur bisontine…

Ces grosses fleurs, ces couleurs flashy, ces motifs kitsch, cette colle qui ne colle pas… Tels sont les souvenirs et les aprioris que l'on peut avoir quand on pense au papier peint. Mais cet accessoire déco revient en force avec de nouvelles matières et de nouveaux motifs dans nos maisons ! Karine Buxerolles, décoratrice d'intérieur à Besançon nous en parle…

Le retour du papier peint avec Karine Buxerolles, décoratrice d'intérieur à Besançon from maCommune.info on Vimeo.