Les sorties cinéma au Mégarama en octobre 2017

Capitaine Superslip

Deux jeunes élèves de CM1 créent un comic book, lequel rencontre un franc succès dans la cour d'école. Mais bien vite, et par accident, leur création, le Captain Underpants prend vie...

Durée : 01:29:00

Genre : Comédie, Animation, Familial, Action

Réalisé par : Rob Letterman, David Soren

Acteurs : Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch, Nick Kroll, Jordan Peele

Blade Runner 2049

Suite de Blade Runner se déroulant plusieurs années après le film de 1982. Harrison Ford y reprend le rôle de Rick Deckard.

Durée : 02:32:00

Genre : Science-Fiction

Réalisé par : Denis Villeneuve

Acteurs : Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas

Coexister

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Durée : 01:30:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Fabrice Eboué

Acteurs : Ramzy Bedia, Fabrice Eboué, Guillaume de Tonquédec, Audrey Lamy, Jonathan Cohen

Lego Ninjago, le film

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille…

Durée : 01:40:00

Genre : Action, Animation, Comédie

Réalisé par : Charlie Bean

Acteurs : Dave Franco, Michael Peña, Jackie Chan, Kumail Nanjiani, Zach Woods

L'école buissonnière

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine, mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie, mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard …

Durée : 01:56:00

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par : Nicolas Vanier

Acteurs : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti

Le monde secret des emojis

L'histoire du Monde secret des émojis prend place dans l’univers secret des smartphones. Dans l'application Messages, Textopolis est une ville animée où vivent les émoticônes, qui espèrent toutes être sélectionnées par le propriétaire du téléphone. Et si toutes ont une seule expression faciale, ce n'est pas le cas pour Gene, une émoticône exubérante. Décidée à devenir comme les autres, Gene cherche de l'aide auprès de Hi-5 et Jailbreak. Tous les trois vont vivre une folle aventure pour retrouver le Code qui rendra sa normalité à Gene. Mais un grand danger menace le téléphone et le sort de toutes les émoticônes va se retrouver entre leurs mains.

Durée : 01:27:00

Genre : Comédie, Familial, Animation

Réalisé par : Tony Leondis

Acteurs : T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright

My little pony : le film

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

Durée : 01:39:00

Genre : Aventure, Animation, Familial, Fantastique

Réalisé par : Jayson Thiessen

Acteurs : Emily Blunt, Tara Strong, Kristin Chenoweth, Zoe Saldana, Liev Schreiber

Zombillenium

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Durée : 01:18:00

Genre : Animation

Réalisé par : Arthur de Pins

Acteurs : Lucía Sánchez, Fily Keita, Arthur de Pins, Emmanuel Curtil, Maëlys Ricordeau

Les nouvelles aventures de Cendrillon

C’est l’anniversaire de Julie, mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils, car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque. Julie se transposera en Cendrillon et Marco en beau Prince. De nombreux aller-retour entre le conte et la réalité viendront ponctuer le récit que le petit garçon fera évoluer au gré de ses humeurs sans oublier d’humilier Julie au passage. Mettant en parallèle son histoire personnelle, Julie va comprendre à quel point elle était amoureuse d’une chimère et qu’elle ne voyait pas celui qui était fait pour elle.

Durée : 01:30:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Lionel Steketee

Acteurs : Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret, Didier Bourdon, Vincent Desagnat

Knock

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Durée : 01:53:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Lorraine Lévy

Acteurs : Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Hélène Vincent, Chantal Lauby

Thor : Ragnarok

Thor est emprisonné de l’autre côté de l’univers sans son puissant marteau et se retrouve engagé dans une course contre le temps pour rejoindre Asgard et arrêter Ragnarok – la destruction de son monde natal et la fin de la civilisation Asgardienne – des mains d’une toute nouvelle menace, l’impitoyable Hela. Mais d’abord, il doit survivre à une compétition meurtrière de gladiateurs qui l’oppose à son ancien allié et compagnon Avenger – l’Incroyable Hulk !

Durée : 00:00:00

Genre : Action, Aventure, Fantastique, Science-Fiction

Réalisé par : Taika Waititi

Acteurs : Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum

Épouse-moi mon pote

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Durée : 01:32:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Tarek Boudali

Acteurs : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, David Marsais, Julien Arruti

Logan Lucky

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Durée : 01:59:00

Genre : Action, Crime, Comédie

Réalisé par : Steven Soderbergh

Acteurs : Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane

Au revoir là-haut

Novembre 1918. À quelques jours de l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d'une mort certaine. Rien en commun entre ces deux hommes si ce n’est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l’ordre d’un assaut absurde, brise leurs vies en même temps qu’il lie leurs destins. Sur les ruines du carnage de la Première Guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre : Pradelle s'apprête à faire fortune sur le dos des morts tandis qu'Albert et Édouard, condamnés à vivre, vont tenter de monter une arnaque monumentale.