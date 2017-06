Retrait des États-Unis des Accords de Paris : Alauzet salue la déclaration du président Macron

"Je veux saluer la déclaration du Président de la République, suite à la décision détestable et dommageable du Président américain, Donald Trump, de retirer la signature de son pays de accords de Paris pour sauver le climat, la planète et ses habitants. Le propos d’Emmanuel Macron était juste, ferme et mobilisateur.

Heureusement, toute la société américaine ne suivra pas son chemin mortifère.En France et en Europe, des résistances peuvent aussi s’exprimer face aux transformations à conduire.

Aussi, je suis conforté et encore plus motivé pour créer un pôle écologiste au sein de la future majorité parlementaire et faire avancer la transition énergétique et écologique en relais et en appui à Nicolas Hulot".

(Communiqué)