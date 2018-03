Suivez le conseil municipal de Besançon en direct

Le conseil municipal de Besançon se tient ce jeudi 8 mars 2018, jour des droits des femmes. À cette occasion, Jean-Louis Fousseret a décidé d'offrir aux conseillers municipaux un livre particulier.

"Il s’agit de la « Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne », qui a été rédigée en écho à la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », de 1789, qu’elle publie en 1791. Considérée comme une pionnière du féminisme français, guillotinée sous la Terreur, en 1793, elle s’inscrit dans la droite ligne de la philosophie des lumières, et a marqué des générations de femmes (et d’hommes) par son militantisme.

Alors que la cause des femmes, et notamment les violences faites aux femmes, sont d’une actualité particulièrement sensible ces derniers mois, je conseille la lecture ou la relecture de cet ouvrage, qui est tout à la fois un outil de lutte pour les droits des femmes, qu’un texte qui doit aujourd’hui tous nous rassembler".

Jean-Louis-Fousseret

Ordre du jour du conseil municipal du 8 mars 2018