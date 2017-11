Ce mardi 31 octobre 2017 à partir de 20h, des adolescents ont détruit des abribus et ont caillassé deux tramways perturbant fortement la circulation du réseau urbain Ginko à Besançon, dans le secteur de Planoise. "Les conducteurs et les passagers n'en peuvent plus de cette violence gratuite" s'alarme ce mercredi matin la CGT. Une plainte va être déposée.