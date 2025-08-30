150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Cette année encore, le week-end gourmand du Chat Perché revient à Dole les 26, 27 et 28 septembre 2025. Au programme ? Des produits locaux, mais aussi des spectacles et animations…

C’est un rendez-vous que désormais beaucoup attendent. Le Chat Perché revient le dernier week-end de septembre pour régler petit et grands. "Au total, 150 exposants, exclusivement Bourgui-Comtois, proposent aux plus gourmands, les dégustations et la vente de leurs trésors culinaires et autres produits AOC, AOP ou IGP", précisent les organisateurs.

Zoom sur les temps forts

Des jeunes investis

Le Week-end Gourmand du Chat Perché est un chantier école qui permet au Pôle Tourisme du Lycée Charles Nodier de faire vivre une expérience en gestion de projet événementiel à l'ensemble des étudiants de BTS et de licences.

Les élèves du BTS Management en Hôtellerie du Lycée Hyacinthe Friant s’investissent chaque année pour le banquet des chefs.

Les élèves du DNMADE Design du Lycée Jacques Duhamel ont créé cette année des Petits Chars Gourmands

Des spectacles

Spectacles à boire et à manger, visites guidées, concerts gourmands ! Au fil des villages, le public est immergé dans une ambiance festive et conviviale, entouré par des artistes et des spectacles vivants.

Une cinquantaine de rendez-vous distillés dans le week-end pour émerveiller petits et grands

Des acteurs locaux mobilisés

Le Week-end Gourmand du Chat Perché fédère toute la filière des métiers de bouche autour d'une volonté commune : celle de promouvoir les valeurs de leurs professions et les richesses de leur territoire. Les restaurateurs dolois proposeront durant toute la durée de l'événement un " Menu Gourmand du Chat Perché "

De l'étoilé Michelin au petit bistrot, chaque établissement mettra en avant les spécialités du cru

Du côté des animations

On retrouvera le banquet du Chat gourmand. L’espace d'un repas, la Commanderie de Dole deviendra le cœur de la haute gastronomie bourgui-comtoise.

L’événement prévoir également une grande enquête à table lors d’un repas mystérieux à la Maison des Orphelins, rue Pasteur orchestré par l’équipe de la Grande Enquête.

Le tout avec un forum des métiers de bouche, de l’agriculture et du tourisme, mais aussi des restaurants éphémères, une lecture gourmande et musicale, des dégustations, et des spectacles (Performances artistiques, concerts, animations familiales…)

Infos +

Week-end du Chat Perché à Dole les 26, 27 et 28 septembre 2025