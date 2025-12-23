16 structures labellisées “France Santé” en Haute-Saône

Le réseau France Santé vise à garantir un accès aux soins pour tous les Français à moins de 30 minutes de chez eux ainsi qu’un rendez-vous médical sous 48 heures.
En décembre 2025, plus de 100 structures de santé sont labellisées en région Bourgogne-Franche-Comté. La préfecture de Haute-Saône rappelle que 16 de ces structures sont situées dans le département. Il s’agit de 9 maisons de santé pluriprofessionnelles, deux centres de santé, une équipe de soins primaires, trois hôpitaux de proximité (Gray, Lure, Luxeuil) et le médicobus de Lure.
Quatre critères principaux, définis à l’échelle nationale, ont été pris en compte pour acquérir cette labellisation :
- la présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière ;
- des consultations sans dépassement d’honoraires (secteur 1) ;
- une ouverture au moins 5 jours par semaine ;
- la participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (proposer un rendez-vous dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite).
D'autres structures labellisées en 2026
La préfecture annonce déjà que d’autres structures seront labellisées en 2026 en Haute-Saône.
Liste des structures labellisées France Santé en 2025 pour la Haute-Saône :
- Équipe de soins primaires - Association des professionnels de santé du Val fleuri de Lavoncourt
- Hôpital de proximité - Groupement Hospitalier de la Haute-Saône - site de Gray
- Hôpital de proximité - Groupement Hospitalier de la Haute-Saône - site de Lure
- Hôpital de proximité - Groupement Hospitalier de la Haute-Saône - site de Luxeuil les Bains
- Médicobus de Lure
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) des 3 provinces à Champlitte
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) du Verjoulot à Neuveulle-les-Cromary
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Marnay
- Pôle de santé pesmois (MSP) à Pesmes
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Melisey
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Atena à Villersexel
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Vauvillers
- Centre de santé pluriprofessionnel - Maison communale de Luxeuil
- Centre de santé "Du fil au soin" à Héricourt
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Les Capucins à Gray
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Quai Mavia à Gray