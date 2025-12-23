16 structures labellisées “France Santé” en Haute-Saône

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Sous la conduite du préfet de la Haute-Saône et de l’agence régionale de santé, et en partenariat avec le conseil départemental et les acteurs locaux, seize structures ont été labellisées France Santé en Haute-Saône. Il s’agit d’une offre de soins de proximité rapide, lisible et équitable, apprend-on dans un communiqué de la préfecture le 23 décembre 2025.

Le réseau France Santé vise à garantir un accès aux soins pour tous les Français à moins de 30 minutes de chez eux ainsi qu’un rendez-vous médical sous 48 heures.

En décembre 2025, plus de 100 structures de santé sont labellisées en région Bourgogne-Franche-Comté. La préfecture de Haute-Saône rappelle que 16 de ces structures sont situées dans le département. Il s’agit de 9 maisons de santé pluriprofessionnelles, deux centres de santé, une équipe de soins primaires, trois hôpitaux de proximité (Gray, Lure, Luxeuil) et le médicobus de Lure.

Quatre critères principaux, définis à l’échelle nationale, ont été pris en compte pour acquérir cette labellisation :

la présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière ;

des consultations sans dépassement d’honoraires (secteur 1) ;

une ouverture au moins 5 jours par semaine ;

la participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (proposer un rendez-vous dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite).

D'autres structures labellisées en 2026

La préfecture annonce déjà que d’autres structures seront labellisées en 2026 en Haute-Saône.

Liste des structures labellisées France Santé en 2025 pour la Haute-Saône :