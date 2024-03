35e Tour du monde en 80 plats à Besançon : les inscriptions sont bientôt ouvertes...

Ce grand rendez-vous annuel des Bisontins au Kursaal, est une invitation au voyage culturel et gastronomique. Plus de 1.200 convives (attendus lors des deux services par soir, à 18h et à 21h) viennent y déguster des spécialités culinaires salées, sucrées et épicées du monde entier confectionnées par des étudiants internationaux. Tout au long de la soirée, les étudiants parés dans les vêtements traditionnels de leur pays alternent chants et danses. L'ambiance et la convivialité rendent ces moments inoubliables...

Ouverture des inscriptions le 13 mars

La vente des billets d’entrée vendus 7 euros, débutera le 13 mars et s’achèvera le vendredi 22 mars. Les réservations se feront par téléphone au 03 81 66 56 40 du lundi au vendredi entre 12h et 14h ou au CLA (bureau des activités culturelles au 5ème étage), 6 rue Gabriel Plançon à Besançon.

Le concept

Quand les rideaux du grand Kursaal s’ouvrent, les participants peuvent voyager de pays en pays et composer leur repas avec des mets du monde entier. Chaque stand propose des spécialités culinaires présentées en portions de dégustation allant de 1 à 3 euros, du thé, du café. Au bar du Tour du Monde, il est également possible de déguster des bières et des vins étrangers.

Un évènement éco-responsable

1.200 assiettes et gobelets en plastique, c’est fini ! Cette année, le CLA veut initier une démarche éco- responsable pour son événement signature. "Cette année, pour participer à la soirée, il faudra utiliser de la vaisselle réutilisable (sous caution) que nous mettrons à disposition des participants à l’entrée du Kursaal. Il y aura également des espaces à l’intérieur pour trier ses déchets", précise la direction du CLA. Les personnes pourront également venir avec leurs propres contenants s’ils le souhaitent.

A l’origine du Tour du Monde en 80 plats...

Le CLA, recevant chaque année des milliers de personnes venues du monde entier, a souhaité réunir et faire se rencontrer ses stagiaires, les Bisontins et les Francs-Comtois dans un voyage culturel et gustatif avec la création à la fin des années 1980 d’une manifestation originale : Le Tour du Monde en 80 plats. Fenêtre sur le monde, cet évènement est la rencontre des cinq continents, accueillis grâce au CLA à Besançon et en Franche-Comté. C’est aussi une façon pour les étudiants du CLA de partager leur culture.