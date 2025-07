À Besançon, une cérémonie en l’honneur de la police nationale

"Ceux qui ont promis de veiller sur la patrie posent constamment leur vie (…) À ce courage physique, vous ajoutez le courage moral, parce que votre sang froid fait l’admiration de tous (…) La République exemplaire, c’est vous", a déclaré Jennifer Roussel, sous-préfète du Doubs lors de la cérémonie place du 8 septembre à Besançon.

Remise de médailles

Trois médailles ont été remises pour acte de courage et de dévouement échelon bronze à : Tom Delattre, Anthony Govaerts et Thibault Bousquet. Quatre médailles de la sécurité intérieure ont été remises à : Anthony Racon, Adrien Roy, Mathieur Delvarre et Emmanuelle Dalongeville.

Enfin, deux médailles d’honneur de la police échelon Or ont été remises à Christophe Faivre et Stéphanie Maire. Deux autres médailles d’honneur de la police échelon argent ont été remis à Arnaud Pouphile et Claude Zotti.