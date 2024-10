5e revers d’affilée pour le BesAC

Nationale 1 : Étoile Charleville bat BesAC 77-74 (20-20, 12-24, 24-17, 21-13)

Une fois encore le BesAC n'a pas su enfoncer le clou quand il a mené de 14 points tout juste après la mi-temps (46-32, 22e). C'est là qu'il aurait fallu provoquer un plus gros break. Bien au contraire, c'est Charleville qui s'est remis dans une dynamique pour grignoter point par point et revenir dans le sillage des Bisontins quasiment en panne sèche : 51-41, 52-52, 56-56.

Plus même, au grand dam de ses supporters venus en nombre en ce mardi soir, le BesAC se voyait doublé au tableau d'affichage sous une pluie de missiles balancés de loin avec précision : 64-68, 64-72, 35e.

Une prolongation au bout des doigts

Dès lors, les Ardennais qui avaient tactiquement aussi bien mené leur barque, ne lâchaient plus leur proie. Dans les ultimes secondes, le BesAC mené 77-74 avait malgré tout trois possibilités de décrocher au moins une prolongation, mais les tentatives de Calvin Jubenot et d'Idrissa Pouye (2) restaient vaines et le BesAC n'avait plus que ses yeux pour pleurer alors que Charleville qui avait su faire briller son étoile, remportait sa 3e victoire de la saison, revenant au classement à la hauteur des Bisontins tout comme Feurs.

Une nouvelle fois, le BesAC avait perdu de peu, de très peu après qu'on l'ait vu mener la danse dans une rencontre tout à fait à sa portée. Un syndrome récurrent qui finit par peser dans les têtes à l’image de son coach. "On a encore manqué de discipline. On perd 19 balles quand Charleville n'en perd que 12. De plus, on distribue 18 passes décisives quand Charleville en donne 22" expliquait Laurent Kleefstra à l'issue des débats, insistant aussi sur la réussite insolente à 3 points des Carolomacériens : "Ils ont shooté 31 fois derrière l'arc avec une réussite globale de 14 tirs à 45,2 %". Avec dans cet exercice un premier bourreau nommé Malonga (6/7 à 85,7 %) et un second nommé Courtois (6/8 à 75 %). De quoi enfoncer un peu plus le BesAC qui va devoir se faire exorciser pour éviter ces fins de matches calamiteuses et vite reprendre confiance. Car, c'est certain, c'est avant tout de confiance dont il a besoin…

Le BesAC aura l'occasion de se reprendre vendredi 1er novembre à Metz, le 2e promu de la poule qui jusque-là n'a connu que deux fois la victoire. Encore un match très accessible, à condition de ne pas rater la marche une nouvelle fois…

Les marqueurs du BesAC : Jubenot 22, Falzon 15, Saounera 13, Pouye 11, Boyer 5, Magassa 4, Djedje 2, Eliezer-Vanerot 2.