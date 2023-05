Ultra Run France Tour 2023 : l'athlète unijambiste Guy Amalfitano arrive en Bourgogne Franche-Comté...

L'athlète fera étape à Héricourt le 18, Besançon le 20, et Dole le 21mai. Il se verra enfin passer par Pouilly-sur-Saône le 22, Chagny le 23 et enfin par Mâcon le 25 mai.

L’Ultra Run France Tour 2023 est un défi individuel, celui d’un homme, Guy Amalfitano, qui traverse les 12 régions de l’Hexagone en courant sur une jambe pendant 100 jours consécutifs, sur un parcours total de 4.300 km, ce qui représente une moyenne de 43 km par jour. Un énorme défi physique et sportif qu'il va tenter de relever alors qu'il a déjà parcouru plus de 2.000 km.

Cet athlète de haut niveau s’est fait connaître grâce à ses Marathons de l’espoir en 2011 et 2013, sa participation à la verticale de la Tour Eiffel en 2015 et plus récemment en 2017 sa traversée de l’espoir au Canada, sur les traces de Terry Fox. Une aventure qui lui a permis de pulvériser le record du monde en parcourant 7.128 km en 173 jours et en récoltant 10.000 dollars de dons. Le 25 février 2019, celui que l’on appelle désormais "Le Kangourou" a été nommé Chevalier de la légion d’honneur pour toutes les actions qu’il a mené et les dons qu’il a reversé au profit de la lutte contre le cancer.

Un défi solidaire

Le but de l’Ultra Run France Tour est de collecter des fonds pour une association ou une fondation de chaque région de France, d’aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui soutiennent Guy Amalfitano depuis qu’il s’est lancé dans ses actions solidaires et d’homologuer le record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe en 100 jours consécutifs.

En Bourgogne Franche-Comté l'association pour laquelle l'athlète court est Un Bracelet Contre Le Cancer.

Pour réussir son défi, Guy Amalfitano est suivi par un simple camping-car tout au long de son périple et conduit par des chauffeurs bénévoles qui se relaient sur tout le parcours. Pour chaque région, une association a été identifiée afin d’accompagner l'athlète et l’accueillir au mieux dans les villes traversées. De plus, une vingtaine de partenaires et entreprises accompagnent ce défi solidaire.

