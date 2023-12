Week-end de la Saint Sylvestre : que prévoit Bison Futé sur les routes ?

Pour cette période située au milieu des congés scolaires, de nombreux déplacements sont attendus du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Ils seront cependant plutôt bien répartis dans le temps selon les prévisions de Bison Futé. La semaine du Nouvel An est généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël.

Samedi 30 décembre, la circulation sera très dense en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7, A40 et A43. Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, la circulation ne devrait pas connaître de congestion importante malgré quelques difficultés temporaires et locales en début de soirée pour les trajets vers les lieux de festivités. Ces journées étant néanmoins très accidentogènes en raison de la fatigue liée aux retours tardifs après les fêtes, et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas), Bison futé appelle les automobilistes à la prudence.

Dans le sens des départs :

vendredi 29 décembre est classé vert au niveau national ;

samedi 30 décembre est classé vert au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes ;

dimanche 31 décembre est classé vert au niveau national ;

lundi 1 janvier est classé vert au niveau national ;

mardi 2 janvier est classé vert au niveau national.

Dans le sens des retours :