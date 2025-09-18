87% de grévistes chez les pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ce jeudi : où se rendre en cas d’urgence ?

Les organisations représentatives des pharmacies ont annoncé une journée de grève ce jeudi 18 septembre 2025, entraînant la fermeture de la plupart des officines aux heures habituelles d’ouverture en journée. 87% de grévistes sont attendus chez les pharmaciens en Bourgogne-Franche-Comté.

Des réquisitions limitées sont accessibles pour répondre à l’urgence. La Bourgogne-Franche-Comté compte 885 officines. 87% se sont déclarées grévistes.

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté recommande aux habitants, dans la mesure du possible, d’anticiper la fermeture de leur pharmacie, notamment en cas de renouvellement d’ordonnance pour des traitements qui ne peuvent être interrompus.

Pour garantir la continuité des soins pharmaceutiques, l’ARS et les préfectures organisent des réquisitions d’une officine sur chaque secteur disposant d’un service d’urgence et/ou d’une maison médicale de garde.

Il est conseillé, en première intention, de contacter son officine habituelle pour savoir si elle est ouverte. En cas de fermeture, la liste des officines réquisitionnées ce jeudi 18 septembre de 9h00 à 19h00 est disponible sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : Grève des pharmaciens du 18 septembre 2025 : où puis-je me rendre en cas d'urgence ? | Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté