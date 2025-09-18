Jeudi 18 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

87% de grévistes chez les pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ce jeudi : où se rendre en cas d’urgence ?

Publié le 18/09/2025 - 08:00
Mis à jour le 17/09/2025 - 17:14

Les organisations représentatives des pharmacies ont annoncé une journée de grève ce jeudi 18 septembre 2025, entraînant la fermeture de la plupart des officines aux heures habituelles d’ouverture en journée. 87% de grévistes sont attendus chez les pharmaciens en Bourgogne-Franche-Comté.

© Thomas M / stagiaire mCi
© Thomas M / stagiaire mCi

Des réquisitions limitées sont accessibles  pour répondre à l’urgence. La Bourgogne-Franche-Comté compte 885 officines. 87% se sont déclarées grévistes.

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté recommande aux habitants, dans la mesure du possible, d’anticiper la fermeture de leur pharmacie, notamment en cas de renouvellement d’ordonnance pour des traitements qui ne peuvent être interrompus.

Pour garantir la continuité des soins pharmaceutiques, l’ARS et les préfectures organisent des réquisitions d’une officine sur chaque secteur disposant d’un service d’urgence et/ou d’une maison médicale de garde.

Il est conseillé, en première intention, de contacter son officine habituelle pour savoir si elle est ouverte. En cas de fermeture, la liste des officines réquisitionnées ce jeudi 18 septembre de 9h00 à 19h00 est disponible sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : Grève des pharmaciens du 18 septembre 2025 : où puis-je me rendre en cas d'urgence ? | Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

18 septembre grève pharmacie

Publié le 18 septembre à 08h00 par Hélène L.
