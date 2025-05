À Besançon, un casque de réalité virtuelle pour diminuer stress et douleur lors des prélèvements fœtaux

Dimitri Fournier, président de la société STSI, spécialisée dans la mécanique de précision, est le principal mécène de ce projet qui a pu être mené à terme dans le cadre du fonds de dotations Phisalix.

Le casque de réalité virtuelle

Cette technique permet de diminuer le stress et la douleur lorsqu’il s’agit de prélèvements fœtaux. Ce projet implique également de former les sages-femmes à cette méthode notamment à l’hypnose. Elle concernerait environ 10 couples par an. Le coût était estimé à 8.000 €

Il sera remis le 28 mai au CHU de Besançon.

À propos de Phisalix

Les missions du fonds, cofondé par le CHU, Abéo, le Crédit agricole Franche-Comté et Micronora, portent sur la promotion, le développement et le soutien des actions du CHU de Besançon liées à la recherche et à l’innovation, à la prise en charge des patients, à l’accueil des proches et à l’environnement de travail des équipes.