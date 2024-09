À Besançon, une vélorution pour la semaine de la mobilité

Seront présents à cette vélorution, l’AVB, les manivelles, et les associations de l'agglomération : A fond la Transition (Fontain et plateau), L'avenir à vélo (Pirey et alentours) et Beure respire.

L’AVB souhaite ainsi interpeler l’ensemble des élu(e)s de la ville et de l’agglomération de Besançon sur l’importance majeure du développement rapide d’un réseau cyclable structuré, performant et continu. Si elle reconnaît que "des efforts sont faits", elle estime que "cela reste bien timide au regard de l’urgence climatique".

Pour l’association, bien "qu’elle soit en très nette augmentation ces dernières années" la pratique du vélo "se heurte à une réalité très concrète : la remise en selle est empêchée par des enjeux de sécurité". Faute "de voies dédiées" et de "continuité cyclable" l’association estime que "globalement, prendre son vélo reste hélas perçu comme potentiellement dangereux à Besançon".

30€ par habitant et par an d'investissement

L’AVB réclame ainsi des investissements supplémentaires "pour avancer vers un réseau qui permette aux habitantes et habitants de basculer vers le vélo du quotidien, vers le choix d’une mobilité douce, non-polluante, profitable à tous et toutes". Alors que l’Agence de la transition écologique (ADEME) recommande un investissement à hauteur de 30€ par an et par habitants "pour espérer un réseau cyclable performant » il reste, pour l’association, des efforts à faire puisque "nous n’en sommes qu’à la moitié".

Elle appelle ainsi les élus à plus "d’audace et de soin" pour "changer les usages des voies routières existantes" et du soin "dans la réalisation des travaux d’aménagements en prenant en compte les apports et remarques faites par nos associations".

AVB et les associations présentes, les manivelles, À fond la Transition (Fontain et plateau), L'avenir à vélo (Pirey et alentours) et Beure respire, appellent ainsi les Bisontins à venir grossir les rangs de la vélorution de rentrée prévue le samedi 21 septembre 2024 dès 10h30 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.