À Fougères, le BesAC devra garder son intensité

Nationale 1 (Phase 2) : Fougères Basket – BesAC, vendredi à 20h30 à Fougères

Cette dernière victoire permet aux Bisontines de les maintenir en tête du classement de cette poule basse, ex-aequo avec Angers et Feurs, position toute honorifique qui n’exonère pas d’aller encore quérir des points pour assurer le maintien à ce 3e niveau français. "Il faut encore gagner des matches et se rapprocher le plus vite possible de ce maintien" martèle Laurent Kleefstra. Et voilà que se profile le 4e match du mois de mars en 14 jours. Cette fois, direction Fougères pour y affronter un club promu cette saison et qui sportivement a bien réussi, mais a été très lourdement pénalisé pour des raisons financières par la commission de contrôle de gestion de la FFBB : 5 pts en phase 1,5 pts en phase 2.

Autrement dit, sans ces points de pénalité, Fougères serait en Poule haute. C’est dire la valeur de cet effectif qu’aura à affronter le BesAC ce vendredi 21 mars. La formation d’Ile et Vilaine avec ses 81,2 pts en moyenne, figure d’ailleurs comme l’une des plus pointues offensivement de la Division, derrière son meneur shooteur Choplin (13,6 pts), son ailier Bichard (13,3 pts) ou encore son poste 4 Thomas (10,2 pts).

Inquiétude pour Quentin Hanck

"Vu la situation dans laquelle les points de pénalité les ont placés, ils n’ont pas le choix et sont dos au mur. Ils doivent enchaîner les victoires. Pour se sauver sportivement, le coach de Fougères a estimé nécessaires 7 victoires à domicile et 3 à l’extérieur sur 14 matches de Phase 2" explique Laurent Kleefstra qui poursuit : "ils ont déjà grillé un joker à domicile contre Feurs (73-80). C’est dire dans quel état d’esprit ils vont être pour nous accueillir. Il faut s’attendre à une véritable furia" .

Bien évidemment le coach bisontin a bien préparé son affaire tactiquement. Mais, au-delà des plans de jeu, il a averti ses boys : "Il faudra garder l’intensité mise contre Lorient et toutes les bonnes attitudes qui nous ont portés vers la victoire". Pour cela, le coach compte sur tout son groupe : le cinq majeur avec ses cadres et les joueurs de banc.

Avec une inquiétude concernant Quentin Hanck, dont un genou continue à beaucoup le faire souffrir. Il a été laissé au repos cette semaine, des soins lui ont été prodigués. Reste à savoir dans quel état il sera à l’heure du match. Quand on connaît l’impact qu’a le capitaine sur le rendement de l’ensemble, on ne peut que croiser les doigts en espérant qu’il puisse être opérationnel.

Le match pourra être suivi sur écran géant ce vendredi à partir de 20h30 au 1055 à Chalezeule.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Maillot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(Avec communiqué)