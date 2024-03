À Roset-Fluans, le restaurant de la berge rouvre ses portes pour la saison des grenouilles

Laëtitia Cuenot est désormais aux commandes du restaurant qu’elle a repris à ses beaux-parents en mars 2023. Une affaire de famille qui perdure et qui garde ses traditions. Fermé une partie de l’hiver, l’établissement rouvre donc au mois de mars pour la saison des grenouilles. "Ces dernières proviennent d’un raniculteur qui a ses propres étangs en Franche-Comté", nous précise-t-on.

On retrouvera donc les traditionnelles grenouilles rousses, typiques de la région, dans les assiettes.

Côté prix, il faudra compter 21 € la douzaine de grenouilles au beurre de baratte, 22 € pour celles persillées et 23 € celles à la crème et échalotes. Un menu est également proposé à 46 € (terrine ou salade franc-comtoise, 18 grenouilles persillées et fromage ou dessert du jour).

Le tout au bord de l’eau…

Infos +

Le restaurant de la berge, 13 routes des Grottes à Roset-Fluans