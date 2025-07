À Trépot, un musée pour découvrir la fabrication du comté à l’ancienne….

Au programme ? Découverte de l’intérieur de l’ancienne fruitière à comté du village ainsi qu’une double exposition temporaire. La Fromagerie-Musée de Trépot, installée à 4 km de Mamirolle et de son école fromagère n’a cessé de promouvoir le comté comme le fait aujourd’hui dans le Jura "La Maison du Comté".

Dans le village, une pierre a fromage est visible, tout comme trois barattes à Beurre, et une chaudière fleurie de 1200 litres décorant un parc municipal. Pour 2025, c’est un nouvel espace muséographique historique qui est ouvert, relatant 45 ans d’une vie plutôt animée autour du vieil atelier : fêtes des fromages et publications, construction d’un bâtiment annexe avec toutes les archives écrites, collections d’étiquettes de fromagers, étiquettes de papiers à beurre, affiches fromagères et espace de rénovation et entretien des objets mais ce qui sera principalement exposé au public, c’est l’ensemble des documents d’archives de l’inauguration du Musée notamment les photographies anciennes, cartes postales, et documents audiovisuels de l’INA de 1977, 1979 et 1980.

L’association a aussi créée la confrérie des fromagers qui exporte souvent la promotion des fromages comtois, comme ce fut lors d’émissions télévisées et parfois le cas jusqu’en Suisse et en Normandie et d’autres régions françaises.

La Fromagerie-Musée gérée depuis 1988 par une association forte de 50 adhérents, délégataire de la commune pour sa valorisation et son ouverture au public a généré aussi « Fromonval-France » : Aujourd’hui l’un des plus grands concours professionnels français de fromages et produits laitiers, installé depuis 13 ans à Mamirolle. Il aura lieu le 18 Octobre 2025 avec le soutien de l’ENILEA, de la Mairie de Mamirolle et du Département du Doubs. 190 juges sont requis dans 28 concours différents pour décerner des médailles aux

fromageries françaises et Suisse qui vont y participer.

