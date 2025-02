"À vous de jouer", un concours de piano dans plusieurs gares de la région

Le principe est simple. Il suffit de se filmer en train de jouer sur un piano en gare et de poster la performance sur Instagram en mode public avant le 16 mars avec les hashtags #PianoEnGareet #AVousDeJouer2025,en taguant et s’abonnant à@art.en.gare et @gares_connexions. Il suffit ensuite de partager l’URL de la vidéo via un compte client MaGare + (lien ici)

Tout le monde peut participer, aussi bien les amateurs que les professionnels.

"Chaque participant est libre d’interpréter le morceau de son choix, dans le registre qu’il souhaite. La performance doit être filmée sur un piano en gare et durer maximum 4 min. Il n’y a pas de critère d’âge", expliquent les organisateurs.

Et ensuite ?

À partir de mi-mars, un pré-jury YAMAHA sélectionnera huit candidats par région. À partir du 23 avril, des finales régionales réunissant ces candidats régionaux se dérouleront dans 12 gares sur tout le territoire devant 12 jurys régionaux qui désigneront chacun un finaliste par région.

En Bourgogne-Franche-Comté la finale régionale se tiendra à Dijon. Enfin, les 12 lauréats régionaux s’affronteront en juin lors de la grande finale nationale qui se déroulera à Paris devant un jury notamment composé des parrain et marraine de l’événement : André Manoukian et Julie Gayet.

Les prix à gagner