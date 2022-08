Activité Bébés Nageurs

Cette activité permet la familiarisation de bébé avec l’élément eau, dans un espace affectif et sécurisant, tout en s’amusant !

Bébé évolue selon son rythme : il découvre et observe l’eau ce qui favorise l’éveil sensori-moteur (autonomie aquatique, aisance). Nous sommes dans l’eau avec vous et bébé, en petit groupe (4 à 5 familles maximum) pour créer un lien social avec les autres bébés et l’enseignante, ainsi qu’un meilleur suivi.

Ce sont des séances en balnéothérapie (bassin privatisé) dans une eau chauffée à 32°. Des cycles de 3 séances sont prévus les samedis matins (séance de 30 min).

Pour plus d'informations et inscriptions, consultez notre site internet :

https://www.asso-namapi.fr/piscine-enfants

et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :