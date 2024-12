Jeudi 5 décembre, des agents de l’entreprise Enedis seront en grève pendant quelques heures sur le site de Miserey-Salines, de Dole et de Lons-le-Saunier. Le syndicat CGT Mine-Énergie demande une revalorisation de l’engagement et de l’investissement des agents, notamment en raison des sollicitations de plus en plus nombreuses suite à des évènements climatiques.