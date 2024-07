Alcool, carburant, feux d’artifice… Quelles sont les interdictions dans le Doubs le 14 juillet ?

À l’occasion de la fête nationale de ce dimanche 14 juillet 2024, afin d’assurer la sécurité de tous, sont interdits :

À compter du 14 juillet 2024 à 20 h jusqu’au 15 juillet à 6 h, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie et l’espace publics dans les communes suivantes :

Audincourt ;

Besançon ;

Bethoncourt, à l’exception de la place des fêtes ;

Doubs ;

Exincourt ;

Labergement-Sainte-Marie ;

Métabief ;

Montbéliard ;

Pontarlier ;

Seloncourt, à l’exception de la place Ambroise Croizat ;

Sochaux ;

Taillecourt ;

Valentigney ;

Voujeaucourt, à l’exception de la promenade des rives du Doubs et à proximité du stade de football.

À compter du 13 juillet 2024 à 8 h jusqu’au 15 juillet 2023 à 6 h, sur l’ensemble du territoire départemental, la distribution, la vente et l’achat de carburants dans tout récipient transportable.

À compter du 5 juillet 2024 à 20 h jusqu’au 15 juillet 2024 à 6 h, sur l’ensemble du territoire départemental, la vente et l’utilisation de feux d’artifice, des catégories F2 et F3.

Toutefois et par dérogation aux mesures précédentes, la vente aux seules personnes titulaires du certificat de qualification ou d’un agrément spécifique ainsi que leur transport demeurent autorisées pendant cette période.

Pour rappel, seuls les artifices de groupe C1 peuvent être acquis librement par les mineurs de plus de 12 ans.

"Afin d’en assurer le bon déroulement, les services de secours et de sécurité seront pleinement mobilisés durant cette nuit de festivités. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et policiers municipaux seront ainsi sur le terrain pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous", souligne la préfecture.

Enfin, elle rappelle que "l’alcool reste encore aujourd’hui, avec la vitesse, l’une des deux principales causes de mortalité routière. De nombreux contrôles seront donc organisés dans tout le département afin de s’assurer que les consignes de prévention et de responsabilité soient respectés."