Anne Vignot rÃ©agit face aux fermetures des commerces Ã  BesanÃ§on

"L'annonce de risque de fermeture nationale des Galeries Lafayette et la fermeture programmée de la brasserie Pasteur me font réagir. Ce qui m'indigne, c'est le sort des salariés, souvent peu ou mal informés et qui risquent leur emploi. Les difficultés de ces établissements sont spécifiques et singulières. Pour les Galeries Lafayette elles sont le fait d'un homme d'affaires qui spécule en utilisant plusieurs de ses enseignes (Go Sport, Camaieu et maintenant les Galeries Lafayette). Pour la seconde, elles sont liées à la hausse insupportable des charges d'exploitation. Cela doit nous conduire à ne pas perdre de vue deux réalités fondamentales.

Le centre-ville, un atout indispensable pour l'avenir de Besançon

La première est que le commerce en centre-ville demeure une force et un atout indéniable de notre ville. 1 200 commerçants font preuve de dynamisme, d'une force d'adaptation remarquable, d'inventivité. Le taux de vacances des cellules commerciales témoigne de cette vitalité du commerce à Besançon. Celui-ci est limité à 5 %, là où il est en moyenne de 9 % au niveau national.

Il faut avoir conscience de nos atouts, de cette force commerciale qui est la nôtre, et qui constitue un point fort pour continuer à bâtir l'avenir de cette ville. Des enseignes prestigieuses, comme Loiseau, ne s'y trompent pas. Elles viennent s'installer à Besançon. A nous, collectivités et acteurs économiques de porter ensemble ce message positif et de faire connaitre au-delà même de notre territoire, l'attractivité et le dynamisme de notre ville et de son commerce.

Le commerce connaît la plus grande mutation de ces 30 dernières années

La seconde réalité à laquelle nous devons faire face, c'est l'importance des défis qui sont devant nous. Le commerce connait aujourd'hui la plus grande mutation de ces 30 dernières années. Tout le secteur du commerce et de la distribution en France et ailleurs dans le monde est concerné par cette mutation. Nous ne vivons pas à Besançon sur une île et bien sûr nous ne sommes pas épargnés ici par ces grandes mutations qui affectent particulièrement l'équipement de la personne dont le secteur de l'habillement et du prêt à porter. Chaque semaine, son lot de grandes enseignes en difficulté : celles de San Marina, André, KOOKAI, PIMKIE, etc. Une marque qui tombe, ce sont des dizaines de magasins partout en France qui ferment. La répétition des chocs exogènes sur les habitudes de consommation n'a rien arrangé, la montée de l'e-commerce, une clientèle qui a évolué dans ses attentes, une inflation des coûts de l'énergie, etc.

Dans ce contexte, comment pouvons-nous agir collectivement pour soutenir nos commerces dans ces mutations profondes ?"

(Communiqué de presse)