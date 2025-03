Sur le chantier de l’ancien Vox à Besançon, la pelleteuse de 17 tonnes a refait un tour en l’air…

Ce mardi, en fin d’après-midi, la rue du Palais de Justice était de nouveau investie par plusieurs véhicules de chantier, dont une grue. L’objectif de cette mobilisation était de retirer des éléments tels que des fermes de charpente et une grande poutre en acier. Mais la principale opération portait, une fois encore, sur la fameuse pelleteuse qui a fait un retour dans le ciel bisontin, sa mission étant terminée sur ce chantier.

Avez-vous déjà vu une pelleteuse dans le ciel du centre-ville de Besançon ? C’est une scène pour le moins impressionnante qui s’est déroulée ce mardi 19 novembre rue du Palais de Justice à Besançon en fin de matinée : une grue a levé une pelleteuse de 17 tonnes au-dessus d’un immeuble pour la poser dans une étroite cour intérieure. Si l’usage veut que l’on pose la première pierre sur un nouveau chantier, il s’agit plutôt ici de poser la première pelleteuse du projet immobilier dans l’ancien cinéma Vox rue des Granges, porté par SMCI.

Si en novembre, cette étape était des plus laborieuse et longue, cette fois, les professionnels des entreprises Heitmann TP & Fils ainsi que Franche-Comté Levage ont réussi sans aucune difficulté, avec une météo clémente, en seulement quelques minutes. Ainsi, la pelleteuse a pu quitter les lieux et vaquer à d’autres missions.

Un budget d’opération à 10 millions d’euros

En novembre, la pose de ”la première pelleteuse” était le début d’un chantier qui durera un peu plus de 2 ans. Sur pas moins de 13 ares en plein centre-ville, le groupe immobilier SMCI compte réaliser 11 logements réhabilités avec jardins, balcons, ascenseur, un parking de 18 places, dont trois en extérieur, ainsi que 1.300 m2 de bureaux rénovés pour L'Est Républicain, comptant des espaces en extérieur et un roof top pour un budget d’opération d’environ 10 millions d’euros sur 2.500 m2.

”C’est un programme d’envergure pour le centre-ville”, précise Fabrice Jeannot, président du groupe SMCI, ”cette opération permet de requalifier une friche commerciale, le ”cinéma Vox” en un immeuble de bureaux répondant aux normes actuelles, énergétique et bas carbone et permettant à une entreprise du centre-ville de rester au centre-ville, ainsi que des logements réhabilités pour leur redonner du confort d’aujourd’hui avec ascenseur, espaces extérieurs et parking. C’est une véritable opération cœur de ville bas carbone ou on reconstruit la ville sur la ville."

La partie ”Vox” devrait être livrée au deuxième semestre 2026. La partie habitat est prévue pour 2027.