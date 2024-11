Avez-vous déjà vu une pelleteuse dans le ciel du centre-ville de Besançon ?

Ce mardi matin, la rue du Palais du Justice était encombrée de pas moins de trois véhicules lourds, dont une grue, un camion semi-remorque et un porte-char. L’objectif de cette mobilisation était de lever une pelleteuse de 25 tonnes (allégée à 17 tonnes pour l’occasion), à plus de 50 mètres du sol, par-dessus un immeuble d’habitation pour la placer dans une cour intérieure.

Pendant près de 2 heures, les professionnels des entreprises Heitmann TP & Fils, chargé de la démolition et du terrassement dans ce projet, et Franche-Comté Levage, spécialisée dans le levage et la manutention lourde, ont participé à cette opération particulièrement délicate qui a tenu en haleine toutes celles et ceux qui y ont assister, les yeux et les smartphones rivés vers le ciel.

”On avait déjà fait cette opération à l’Arsenal, mais c’était moins haut et il y a avait plus de place, mais ce qui n’était pas simple non plus. Ça arrive de temps en temps de faire ce genre de chose, mais aujourd’hui on avait un petit manque de place pour passer la corde, mais c’est bon, elle est là”, nous confie très humblement Philippe Delavaux, grutier pour l’entreprise Franche-Comté Levage, qui a fait preuve de patience et de grande concentration pour poser cette pelleteuse sans aucun dégât collatéraux, malgré quelques désagréments. Le grutier et le chef de manoeuvre ont dû batailler contre le vent, la pelleteuse et la corde, laquelle permet d’orienter l’engin dans la petite cour et qui leur donner du fil à retordre.

Un budget d’opération à 10 millions d’euros

Après les opérations de désamiantage et de démolition pendant 6 mois, cette pose de ”la première pelleteuse” est le début d’un chantier qui va durer un peu plus de 2 ans. Sur pas moins de 13 ares en plein centre-ville, le groupe immobilier SMCI compte réaliser 11 logements réhabilités avec jardins, balcons, ascenseur, un parking de 18 places, dont trois en extérieur, ainsi que 1.300 m2 de bureaux rénovés comptant des espaces en extérieur et un roof top pour un budget d’opération d’environ 10 millions d’euros sur 2.500 m2.

”C’est un programme d’envergure pour le centre-ville”, précise Fabrice Jeannot, président du groupe SMCI, ”cette opération permet de requalifier une friche commerciale, le « cinéma Vox » en un immeuble de bureaux répondant aux normes actuelles, énergétique et bas carbone et permettant à une entreprise du centre-ville de rester au centre-ville, ainsi que des logements réhabilités pour leur redonner du confort d’aujourd’hui avec ascenseur, espaces extérieurs et parking. C’est une véritable opération cœur de ville bas carbone ou on reconstruit la ville sur la ville."

La partie ”Vox” devrait être livrée au deuxième semestre 2026. La partie habitat est prévue pour 2027.