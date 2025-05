Appel à candidatures : les start-ups franc-comtoises invitées à rejoindre Village by CA

Les jeunes entreprises qui ont déjà lancé leur produit et conquis leurs premiers clients sont désormais appelées à franchir une nouvelle étape. Le réseau des Villages by CA, reconnu pour son maillage territorial et son accompagnement des entrepreneurs, ouvre un nouveau cycle de sélection pour intégrer son programme d’accélération.

Un accompagnement stratégique et un accès à un large écosystème

Le dispositif propose un accompagnement stratégique sur mesure, assuré par un Start-Up Manager dédié. L’objectif : aider chaque entreprise à clarifier sa feuille de route, affiner son modèle économique et préparer sa levée de fonds.

Les start-ups sélectionnées bénéficieront également d’un accès privilégié à des investisseurs ainsi qu’à un réseau de clients potentiels. ”Rejoindre notre programme, c’est aussi gagner en visibilité et en crédibilité. Nous offrons un cadre structurant et stimulant”, souligne l’équipe du Village.

Un réseau national au service de l’innovation

Le programme s’appuie sur le plus vaste réseau d’accélérateurs en région : 47 Villages, plus de 1.400 start-ups accompagnées et 850 partenaires issus du monde de l’entreprise. Un environnement propice aux synergies et au développement rapide des jeunes pousses.