Appel à témoignages pour un projet mémoriel du site Saint-Jacques à Besançon

"Nous avons besoin de vos témoignages de parents, de mères, de soignant(e)s pour faire vivre la mémoire des lieux. Racontez-nous vos souvenirs, vos histoires et votre vécu de ce site qui a vu naître plusieurs générations de Bisontins", écrit la Ville de Besançon.

Une restitution se déroulera le samedi 25 mai 2024 lors d’un événement festif à Saint-Jacques. Si vous souhaitez participer, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site https://atelierscitoyens.besancon.fr/ . Il est également possible d’envoyer des fichiers visuels.

Pour rappel, le CHU et Territoire 25 au titre de la Ville de Besançon ont signé le 7 mars dernier l’acte de vente du foncier du site Saint-Jacques/Arsenal ainsi que le transfert des espaces patrimoniaux remarquables et le mobilier "monument historique" entre le CHU et la Ville.