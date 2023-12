Attaque au couteau à Paris : un touriste allemand tué, l'assaillant interpellé

Un assaillant a tué à coups de couteau un touriste allemand et a fait deux blessés avec un marteau samedi soir dans le 15ème arrondissement de Paris, à proximité du pont de Bir Hakeim. Il aurait crié "Allah akbar" avant d'être interpellé, a-t-on appris de source policière. L'auteur des coups mortels est "né en France" et est "Français", a précisé la source. La personne blessée a été prise en charge par les pompiers de Paris. Le parquet national antiterroriste a indiqué se saisir des faits.

L'assaillant, né en 1997, était connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques et a déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde, selon une source policière. Il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, confiée à la brigade criminelle de Paris, a indiqué le parquet de Paris.

Les réactions à l'attaque au couteau de Borne et Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. "Les policiers viennent d'avoir courageusement interpellé un assaillant s'en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les pompiers de Paris. Merci d'éviter le secteur", a écrit le ministre sur le réseau X (ex-Twitter).

"Nous ne céderons rien face au terrorisme", a affirmé dans la nuit de samedi à dimanche la Première ministre Elisabeth Borne sur X. "Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés".

Un cordon de sécurité a été mis en place non loin de la tour Eiffel, a constaté un journaliste de l'AFP.

(avec AFP)