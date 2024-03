Attention, les tarifs pour récupérer son véhicule en fourrière ont augmenté...

Un arrêté publié au Journal officiel le 29 février 2024 a modifié les plafonds des frais d'enlèvement et de garde journalière pour les voitures particulières sur le territoire national, rappelle Service-public.fr.

Depuis le 1er mars 2024, les montants maxima des frais de fourrière pour les voitures particulières sont les suivants :

immobilisation matérielle (pose de sabot) : 7,60 €

opérations préalables à la mise en fourrière (déplacement du véhicule) : 15,20 €

enlèvement : 127,65 € (au lieu de 121,27 € )

(au lieu de ) garde journalière : 6,75 € (au lieu de 6,42 € )

(au lieu de ) expertise : 61 €

Le gardien de la fourrière ne restitue le véhicule qu'à partir du moment où tous les frais de fourrière (en plus de l'amende liée à l'infraction initiale) ont été réglés.

Les barèmes des frais de fourrière sont fixés en tenant compte de la taille des communes. Les villes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse font l'objet d'un barème distinct afin de tenir compte des problèmes particuliers de circulation et de stationnement et des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde des véhicules dans ces villes.