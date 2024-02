Augmentation de la carte grise : Julien Odoul dénonce un “matraquage fiscal” de la Région BFC

"Marie-Guite Dufay remporte la médaille d’or du matraquage fiscal" dégaine d’emblée dans son communiqué du 6 février 2024 Julien Odoul. La raison de cette attaque ? "L’exécutif régional de gauche de Marie-Guite Dufay a décidé d’augmenter le tarif de la carte grise qui s’envole à 55€" continue le président RN de BFC.

La région Bourgogne-Franche-Comté rejoint ainsi le Centre-Val-de-Loire et la Bretagne parmi les régions au plus haut montant du cheval fiscal (55€) devant l’Ile-de-France (54,95€). Une "maltraitance fiscale" qui se place "loin devant les régions Hauts-de-France (36,20€) ou Auvergne-Rhône-Alpes (43€)" et que fustige l’élu alors même que la région Bourgogne Franche-Comté "détient le triste record du manque d’attractivité et de la perte d’habitants".

Pour Julien Odoul, "encore une fois, ce sont les automobilistes qui sont tapés au portefeuille dans une région qui est la plus rurale de France et par conséquent la plus dépendante de la voiture". Déjà en 2016, "les Francs-Comtois avaient payé chèrement la fusion avec une carte grise qui passait de 36 euros à 51 euros" rappelle le président du groupe RN qui demande à la Région de faire "des économies ailleurs".