Aux Hôpitaux Neufs, une collecte en ligne pour restaurer une locomotive à vapeur

Soucieux de vouloir préserver le patrimoine ferroviaire de la région, l’association Le Chemin de Fer Touristique Pontarlier-Vallorbe (Coni’fer) lance une campagne de financement participatif via la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de l’emblématique locomotive à vapeur Tigerli. Celle-ci est ouverte jusqu’au 31 décembre 2025.

Construite en 1915 en Suisse, la Tigerli est une locomotive à vapeur réputée pour sa solidité et son élégance. Conçue pour les lignes industrielles et régionales, elle incarne le savoir-faire ferroviaire du début du XXe siècle. Arrivée dans l’association Coni’fer en 1997, elle assure depuis les trajets touristiques pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs.

Mais après des décennies de service et d’exposition, elle nécessite aujourd’hui une rénovation complète pour reprendre la voie et continuer d’émerveiller petits et grands lors des trajets touristiques.

Une restauration coûteuse

Grâce au soutien précieux de la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui s’engage à hauteur de 173.000 €, et à la contribution de l’association, qui mobilise 20.000 €, l’entreprise est déjà sur la bonne voie. Cependant, pour mener à bien ce projet d’envergure, l’association a besoin de l’aide de tous : citoyens, entreprises et amoureux du patrimoine ferroviaire.

Elle invite ainsi chacun à participer à cette "belle aventure collective" en contribuant via une cagnotte en ligne disponible sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Pour Coni’fer, chaque don, "même modeste, représente un pas de plus vers la sauvegarde de cette locomotive historique"."Ensemble, faisons revivre la Tigerli et continuons de faire découvrir à toutes les générations le charme et l’histoire du chemin de fer touristique !", conclut l’association.