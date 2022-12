Avenir du quartier Palente - Orchamps : les habitants peuvent s’exprimer jusqu'au 31 décembre 2022 

Grand Besançon Métropole en partenariat avec la Ville de Besançon appelle la population bisontine à s’exprimer sur l’avenir du quartier Palente-Orchamps via un questionnaire disponible jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans le cadre de sa compétence de politique de la ville et de renouvèlement urbain, Grand Besançon Métropole a missionné les bureaux d'études ZCCS (urbanistes paysagistes) et CERUR (habitat) pour la réalisation d'une étude socio-urbaine du quartier prioritaire Palente - Orchamps. En partenariat avec la Ville de Besançon, cette étude vise à proposer des pistes de réflexion sur le devenir du quartier Palente - Orchamps à court, moyen et long terme. L'objectif étant d'améliorer le cadre de vie des habitants. Ceux-ci sont associés à la phase diagnostic pour venir nourrir les propositions d’intervention des bureaux d'études.

Pour contribuer à ce diagnostic, un questionnaire et une présence sur le quartier (le 7 décembre) ont pour objectif de bien comprendre les usages des habitants : modes de déplacements, fréquentation des équipements, perception du quartier (espaces verts et publics, espaces résidentiels), attentes sur l'évolution du quartier et améliorations possibles.

Le calendrier de l'étude :