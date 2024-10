Basket : le BesAC impose sa loi au leader Loon

Nationale 1 : BesAC - Loon Plage : 90-84 (25-22, 25-23, 16-23, 21-16)



Le BesAC le redoutait ce match contre Loon Plage tout auréolé de sa place de co-leader, de son carton plein sur les trois premiers matches et précédé de cette forte réputation de meilleure défense de la division avec seulement 64 pts encaissés en moyenne. En clair, un bloc, un mur et des barbelés !

Mais côté bisontin, ce match, sous la houlette inspirée de Laurent Kleefstra, avait été finement préparé tout au long des jours précédents. Et sans doute le BesAC qui a continué à monter en régime depuis deux semaines, a-t-il fourni une première mi-temps aboutie comme jamais encore depuis le début du championnat.

Avec au bout du compte deux quart-temps gagnés, 53 pts passés à Loon pour mener de 8 longueurs à la pause. Vraiment du grand art ponctué de quelques superbes combinaisons propres à bien faire vivre la balle avec seulement 3 balles perdues pour 14 passes décisives.

Et comme de l'autre côté du terrain, la défense locale tenait le coup malgré le soliste américain Ribertson (19 pts et 33 au total), il était logique de voir Quentin Hanck et ses coéquipiers en tête de course.

Le public du Palais des sports était aux anges comme jamais depuis bien longtemps.

Belle gestion du money time

Pourtant, on le sait, en basket rien n'est jamais acquis. Pour preuve le retour de la formation nordiste dans le 3e quart-temps face à un BesAC d'un coup moins à l'aise. L'inévitable arrière américain Robertson redonnait même l'avantage aux Nordistes (61-63, 27e) qui avaient singulièrement monté en intensité défensive, rendant le jeu plus heurté, moins fluide. Le BesAC perdait quelques précieuses balles, ce qui provoquait un mano a mano étouffant : 85-81, 85-83, 85-84, 86-84. Il restait 46 secondes à jouer au chrono. Etouffant money-time !

Le public donnait de la voix, pas plus prêt que ses protégés à lâcher l'affaire. Mais un rebond offensif pris par Calvin Jubenot au milieu de la mêlée et qu'il transformait (88-84). Puis une balle volée par Ben Kovac qui le conduisait en contre puis au dunk de la libération, signaient la 3e victoire de suite du BesAC.

Le BesAC 2e aequo

Une bien belle et bonne affaire dans la manière mais également au plan comptable, car voici le club de la capitale comtoise 2e ex-aequo derrière Le Havre. Comment ne pas s'en réjouir ?

Demandez donc au coach Laurent Kleefstra, heureux comme un pape : "C'est une très belle victoire contre une forte équipe de Loon. On a réalisé une première-mi-temps modèle tant collectivement qu'individuellement. Après, ça été plus difficile avec sans doute trop de pertes de balles sous la très forte pression de Loon. On en a perdu 3 lors des 20 premières minutes et 12 sur les 20 dernières. Mais on a compensé par un superbe état d'esprit. On n'a rien lâché et ça aussi, c'est à noter !".

Et, dans cette victoire, on retiendra un nombre : jusque-là Loon avait encaissé 64 pts en moyenne et contre BesAC il en a pris 90. Soit 26 de plus. Éloquent !

Reste maintenant à savourer, à bien récupérer d'un match très glouton en énergie physique et mentale et à préparer sans tarder le déplacement de ce mardi à Andrézieux. Sachant que le BesAC rejouera aussi dès vendredi 11 octobre au Palais des Sports contre Orchies et sa star Joe Burton. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Les marqueurs : Kovac 19, Jubenot 19, Magassa 11, Eliezer-Vanerot10, Falzon 8, Pouye 7, Boyer 6, Hanck 6, Djedje 4

Loon Plage : Ferguson 33, Flosse 16, Duwiquet 9, Saumont 8, Desseignet 4, Camara 4, Boumpoutou 4, Hairabetian 3, Peinte 3, Fauche, Nkombou.