Belfort : une jeune femme de 16 ans et son bébé recherchés depuis 2 semaines

Un avis de recherche pour disparition inquiétante a été lancé samedi 5 avril 2025 par la police de Belfort pour tenter de retrouver une jeune maman de 16 ans et sa fille âgée d’un mois et demi. Depuis leur départ le 21 mars dernier du Foyer de l’enfance de Belfort, la maman et son bébé n’ont plus donné de nouvelles.