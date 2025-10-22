Mercredi 22 Octobre 2025
Besançon
Santé

Besançon encourage la vaccination contre la grippe pour les publics à risque

Publié le 22/10/2025 - 09:45
Alors que la période de circulation du virus de la grippe s’étend habituellement d’octobre à mars, la Ville de Besançon rappelle ”l’importance de la vaccination pour les personnes les plus vulnérables”. À travers sa direction Santé Publique, la municipalité recommande la vaccination pour les populations à risque, incluant notamment les plus de 65 ans et les professionnels en contact avec des publics fragiles.

À Besançon, la vaccination antigrippale peut être réalisée chez les médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers ainsi qu’au service Vaccination de la direction Santé Publique de la Ville de Besançon situé au 15 rue Mégevand, rappelle la municipalité. Le vaccin, adapté chaque année ”selon la souche dominante”, devient efficace 15 jours après administration, précise-t-on.

Une maladie toujours active en France

Chaque hiver, la grippe continue de circuler largement sur le territoire. Selon le communiqué, elle peut toucher entre 2 et 8 millions de personnes en France, pouvant entraîner jusqu’à 10.000 décès. La collectivité souligne que la prévention passe aussi par l’application des gestes barrières : ”le lavage des mains, l’aération des locaux et le port du masque” sont ”essentiels pour limiter la contagion”.

Prévenir d’autres infections saisonnières

La Ville de Besançon profite également de cette campagne pour rappeler que ”la période automnale constitue un moment privilégié pour rappeler la nécessité de prévenir d’autres infections graves”, telles que celles liées aux pneumocoques ou au virus respiratoire syncytial. Pour ces pathologies également, ”la vaccination demeure un outil essentiel de protection des publics les plus fragiles”, assure la municipalité.

Publié le 22 octobre à 09h45 par Alexane
