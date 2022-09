Besançon : halte gourmande place de la Révolution ce 23 septembre

Après Louhans et Dole, la Tournée Solidaire s’installe à Besançon, place de la Révolution ce vendredi 23 septembre pour proposer des menus complets à emporter entre 15 et 20€, et des menus étudiants plat chaud/boisson à 4€ maximum.

Depuis la rentrée, les Chefs de Bourgogne-Franche-Comté ont à nouveau à leur disposition le Food-Truck des Produits Gourmands ! Proposé gracieusement par le réseau Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux, ce dispositif vise à promouvoir le terroir, le bien-manger, les produits et savoir-faire locaux, à l’aide de Chefs engagés, tout en apportant un soutien aux populations étudiantes toujours fragilisées.

En partenariat avec les villes de Louhans, Dijon, Dole, Besançon, Vesoul, Nevers, Joigny et Giromagny, l’UMIH BFC, la Fédération Etudiante de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA), et la Fédération des Associations Etudiantes de Franche-Comté (BAF), la tournée solidaire vient mettre en lumière le terroir et la gastronomie sur les marchés locaux. Une partie des bénéfices sera reversée aux associations étudiantes.

Des menus complets entre 15 et 20€, 4€ maxi pour les étudiants

La Tournée Solidaire s’installe pour sa troisième étape à Besançon ce vendredi 23 septembre place de la Révolution. Les visiteurs pourront ainsi profiter d’un menu concocté le Chef Cyrille Pasquier de La Table de Cyrille. Au menu, du veau franc-comtois, entre autres.

Durant toute la tournée, les Chefs régionaux (étoilés ou non) auront à cœur de proposer des menus complets à emporter entre 15 et 20€, et des menus étudiants plat chaud/boisson à 4€ maximum. Pour chaque menu vendu, 1€ sera reversé aux associations étudiantes. Ce dispositif avait ainsi permis de faire don de 2000€ aux associations étudiantes en 2021, au profit de leurs épiceries solidaires.