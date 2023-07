Besançon : ils volent le drapeau franc-comtois sur l‘hôtel de ville et se font attraper par la police

Le centre d’information et de commandement a diligenté une patrouille cynophile ce jeudi 27 juillet vers 2h00 du matin en raison de la présence de deux individus affairés à décrocher un drapeau franc-comtois sur le fronton de l’hôtel de ville, place du 8 Septembre à Besançon.

Rapidement arrivés sur les lieux, les policiers constatent que les deux hommes quittent la place à pied en emportant le drapeau régional. Ils ont été interpellés alors qu’ils étaient en possession d’une sangle grâce à laquelle ils ont pu escalader la façade de l’hôtel de ville. Ils ont ensuite été conduits au commissariat et placés en garde à vue.

Les deux mis en cause, âgés de 20 et 21 ans, ont reconnu les faits et ont expliqué qu’il s’agissait d’un pari entre amis pour fêter la fin de leur année d’étude à Besançon. Aucune dégradation n’a été constatée. Le drapeau a été restitué. Une plainte a été déposée par la mairie de Besançon.