Besançon : ivre, il s’en prend aux pompiers et veut en découdre avec les policiers

Vers 15h, les services de police ont été prévenus qu’un individu aurait dégradé un camion et outragé les sapeurs-pompiers présents sur les lieux. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont effectivement remarqué le mis en cause qui invectivait les secours sans aucune raison apparente. Le véhicule présentait lui, des traces d’enfoncement sur la carrosserie dues à des coups de poing. En plus des insultes, les pompiers ont indiqué avoir également été la cible de doigts d’honneur et se réservent le droit de porter plainte.

Lors qu’il a vu les policiers, l’homme s’est tout de suite mis en garde pour en découdre physiquement. Il a été rapidement maîtrisé et a dû être plaqué au sol alors qu’il tentait de s’opposer à son interpellation.

Conduit au commissariat, son taux d’alcoolémie a été évalué à 0,57 mg/l d’air expiré. Lors de sa garde à vue, l’homme de 42 ans sans domicile fixe a reconnu les faits et a déclaré avoir agi sous l’effet de l’alcool après avoir consommé plusieurs bières sur la voie publique. Il a précisé "avoir eu la rage" contre les pompiers, sans pour autant être en mesure de justifier son attitude.

L’homme a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de son jugement prévu le 13 septembre prochain.